- Gratian ne-a mai declarat ca nu o sa existe nicio razbunare din partea clanului, o sa lase autoritatile sa isi faca treaba. "Ma bucur ca suntem in direct, sa auda toata lumea ce spun. Vreau sa va spun doua cuvinte, nu vreau sa vorbesc mult. S-a vorbit de razbunare, de stabor. Nu este vorba…

- Barbatul nu știe daca interlopii au vrut sa se razbune, dar a ținut sa spuna ca totul ar fi fost premeditat. "Nu știu daca a fost de razbunare, asta nu știu... Dar știu ca, in urma cu trei ani, au vrut sa ma omoare și pe mine. Asta s-a intamplat prima data, acum trei ani. Eram la o petrecere…

- Richard Emanuel Gheorghe, 26 de ani, principalul suspect in cazul uciderii liderului clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, vineri, 7 august, informeaza Agerpres. Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, insa Richard Emanuel Gheorghe…

- Ciprian Napy, din clanul Rinu, principalul suspect in cazul uciderii liderului clanului Duduianu, spune ca este recunoscator ca a scapat cu viața din conflictul in care și-a pierdut viața Emi Pian.

- Florin Salam a fost ucis prin mai multe lovituri de cuțit, iar miercuri, in curtea casei lui Emi Pian, are loc priveghiul organizat in memoria acestuia. La eveniment au luat parte zeci de oameni, veniți sa-i aduca un omagiu liderului Duduienilor. De ce a murit Emi Pian. Substanta gasita in…

- Aproximativ 100 de polițiști și jandarmi au efectuat, in aceasta noapte, razii in mai multe zone din București pentru a preintampina anumite scandaluri ce ar fi putut izbucni dupa ce interlopul Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost omorat de un rival. Potrivit Politiei Romane, la filtrele…

- "Cipy se afla in stare grava la Spitalul Elias din Capitala. El a fost ranit de fratele lui Emi Pian. Nu a fost audiat de polițiști. Doar ceilalti prezenți, adica mai mult de zece persoane. Plus vecini, care au auzit țipete și au ieșit la geam", au dezvaluit surse pentru Impact. Presupusul…

- Traian Basescu a comentat la Romania TV cazul mortii interpolului Florin Mototolea, poreclit "Emi Pian". "In momentul de fata, Ministerul de Interne este relativ dezarmat din punct de vedere al informatiilor. De ce? DGIPI a fost amputat si lasat sa aprinda lumanari la Ministerul de Interne.…