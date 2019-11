Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea s-a delimitat luni seara de reuniunea unor lideri PSD in biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, in care se negociaza termenii inlaturarii Vioricai Dancila de la șefia PSD, primarul general afirmand ca nu participa la „Cex-uri paralele”. In cursul dimineții, insa, Firea…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: "Trebuie sa facem o analiza serioasa la toate structurile si e momentul sa luam totusi masuri radicale, sa nu mai peticim. De 3 ani de zile tot peticim, ascundem deficiente si ne-a adus aici. Trebuie sa ne asumam fiecare responsabilitatile si sa incercam sa recastigam…

- Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca in PSD s-ar pregati o rocada la șefia partidului. Astfel, Viorica Dancila s-ar putea retrage din funcția de președinte al PSD, urmand sa-l numeasca pe Marcel Ciolacu președinte interimar. Și Gabriela Firea ar putea fi o varianta pentru preluarea…

- Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca în PSD s-ar pregati o rocada la șefia partidului. Astfel, Viorica Dancila s-ar putea retrage în perioada urmatoare din funcția de președinte al PSD urmând sa-l numeasca pe Marcel Ciolacu președinte interimar.Conform surselor…

- In ședința parlamentarilor PSD cu Viorica Dancila, aflata in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, s-a aplaudat in mai multe randuri și Marcel Ciolacu, Mihai Fifor și Eugen Teodorovici au spus ca moțiunea de cenzura o sa pice pentru ca PSD nu este un partid de tradatori, ca programul de…

- Social democrații se reunesc marți, în ședința Comitetului Executiv pentru a discuta despre nominalizarea comisarului european. au declarat pentru HotNews.ro surse din interiorul PSD. Viorica Dancila vrea sa discute cu liderii din teritoriu despre o noua propunere pentru comisar european. De asemenea,…