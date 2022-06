O zona centrala a Galațiului, situata la cateva zeci de metri de singurul mall din oraș, este, de cincisprezece ani, o „bomba ecologica” in cel mai sever ințeles al cuvantului, pentru ca acolo sunt 3,5 ha de ruine de foste hale industriale ale societații de echipamente hidraulice Mehid SA Galați, dar și resturi de canale tehnologice in care au fost șlamuri, acizi și alte reziduri industriale, care in timp au fost spalate de ploi și zapezi și s-au infiltrat in pamant și in panza freatica. Pentru galațeni, ruinele de pe Bulevardul Coșbuc sunt simbolul decaderii economice a orașului in ultimii 30…