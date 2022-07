Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona nu a renuntat la ideea de a-l transfera pe atacantul polonez Robert Lewandowski. Spaniolii se pregatesc sa inainteze o noua oferta pentru golgheterul echipei Bayern Munchen, informeaza DPA, citata de Agerpres . Lewandowski (33 de ani) si-a reluat astazi antrenamentele alaturi de colegii…

- Barcelona a facut o oferta catre Bayern Munchen pentru prolificul atacant polonez Robert Lewandowski. Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a declarat ca spera la un „raspuns pozitiv” din partea campioanei Germaniei, scrie BBC. Lewandowski, in varsta de 33 de ani, este la Bayern din 2014, dar a declarat…

- Presedintele clubului de fotbal FC Barcelona, Joan Laporta, a confirmat joi ca Barca a facut o oferta lui Bayern Munchen pentru atacantul Robert Lewandowski, oferta pentru care nu a primit inca un raspuns de la gruparea germana, informeaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Responsabilii lui Bayern inca țin de Robert Lewandowski (33 de ani), dar, daca in cele din urma il vor vinde Barcelonei, in niciun caz sub 50 de milioane de euro. Și vor toți banii odata, pentru a evita posibile complicații, din cauza datoriilor mari ale catalanilor. Barcelona nu renunța la achiziționarea…

- FC Barcelona pregateste o oferta de 50 de milioane de euro pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski de la campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, informeaza presa spaniola. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a vorbit despre cele mai importante subiecte ale verii la FC Barcelona: transferul lui Robert Lewandowski, prelungirea contractului lui Ousmane Dembele și vanzarea lui Frenkie de Jong. Se pregatește o vara intensa la Barcelona. Catalanii pregatesc…

- Robert Lewandowski a refuzat o prelungire a contractului sau cu Bayern Munchen (actuala sa ințelegere va expira in iunie 2023), deschizand calea pentru o plecare in aceasta vara, a anuntat vineri presa germana, citata de lequipe.fr.

- Oficialii lui Bayern sunt suparați ca Barcelona ii face jocurile lui Robert Lewandowski și mai nou, in replica, atenteaza la Gavi, unul dintre giuvaierurile catalanilor. Foarte mulți ani, Bayern Munchen și FC Barcelona au trecut drept cluburi prietene. Chiar daca pe gazon nu s-au menajat, vezi acel…