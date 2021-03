Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, autobuzul a intrat in coliziune cu un autoturism in care se aflau trei persoane, printre care si un bebelus de 6 luni.Copilul si mama acestuia au fost evaluati medical de echipajele sosite la fata locului, insa nicio persoana nu a fost transportata…

- Dupa ce, in urma cu aproximativ o saptamana, ISU Prahova a desfașurat un exercițiu de alarmare la Spitalul Municipal Campina, acum a venit randul unui exercițiu similar la Spitalul de Psihiatrie Voila. De aceasta data, acțiunea a fost coordonata de colonelul Dumitru Elisei, prim-adjunctul inspectorului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni seara, la o hala cu produse petroliere din comuna Colceag, Prahova, iar doua persoane sunt ranite grav, suferint arsuri pe 80% din suprafata corpului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la sosirea echipajelor de pompieri focul se manifesta…

- Un incendiu a izbucnit, marti dupa-amiaza, la clopotnita bisericii din satul Fundeni, comuna Gura Vitioarei, in acest moment neexistand pericolul ca focul sa se propage la cladirea lacasului de cult. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, la fata locului intervin doua…

- Sunt șase ani de cand Sala Olimpia funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu, care a expirat chiar in anul in care a ars clubul Colectiv, un incendiu in care au murit zeci de oameni. Este singura sala polivalenta din oraș și va trece prin lucrari de peste jumatate de milion de euro.

- Aproape 4.000 de consumatori din patru localitati ale judetului Prahova sunt nealimentati cu energie electrica, luni dimineata, din cauza vremii nefavorabile, in zona ningand abundent in ultimele ore. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, 3.836 de consumatori nu…

- Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a decedat, vineri seara, intr-un incendiu care a cuprins locuinta sa din localitatea Poiana Varbilau, trupul neinsufletit fiind gasit de pompierii care au intervenit la fata locului. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de…

- Un barbat a murit si o femeie a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, intr-o casa din localitatea Crangu, judetul Teleorman. Femeia a fost transportata la spital, anunța news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…