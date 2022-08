Bomba cu ceas de la CET va mai ticai un sezon. Primul termen al recursului din procesul in care Primaria incearca sa blocheze vanzarea celor doua termocentrale la fier vechi va avea loc in octombrie. Cum judecarea pe fond a cazul a durat mai bine de un an, este de presupus ca nici recursul nu se va finaliza inainte de anul viitor, furnizarea agentului termic iesenilor racordati la sistemul centralizat putandu-se astfel desfasura normal. CET a intrat in faliment dupa ce a acumulat datorii de peste 700 milioane lei, Primaria incercand de ani buni sa blocheze vanzarea pe bucati a patrimoniului CET…