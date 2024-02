Stiri pe aceeasi tema

- Aurelio De Laurentiis (74 de ani), președintele lui Napoli, s-a resemnat ca acesta va fi ultimul sezon al lui Victor Osimhen (25 de ani) la campioana Italiei. Atacantul nigerian, aflat la CAN 2024, nu s-a ințeles pentru prelungirea contractului scadent pe 30 iunie 2026. Victor Osimhen iși va face bagajele…

- Adrian Mutu nu s-a aratat deranat de faptul ca fundasul Radu Dragusin i-a doborat recordul privind suma de transfer, detinuta timp de 20 de ani. Reamintim ca Tottenham i-a platit clubului Genoa 25 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Dragușin, cu mentiunea ca gruparea italiana mai poate primi…

- Chelsea are un nou sezon dificil in Premier League, locul 10 dupa 20 de etape, deși in vara a cheltuit aproape 500 de milioane de euro pe transferuri. Cateva meciuri bune și multe dezamagiri in cele 6 luni cu Mauricio Pochettino. Moises Caicedo, mijlocașul defensiv venit de la Brighton, a fost capul…

- Fundașul central Radu Dragușin (21 de ani) are șanse tot mai mari sa plece de la Genoa in aceasta iarna. Tottenham e tot mai interesata de un transfer. Radu Dragușin este curtat de multe echipe din Serie A și Premier League, dar Tottenham a inceput deja demersul pentru transfer. Radu Dragușin și-a dat…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul lui Genoa, a intrat in vizorul Barcelonei, care este pregatita sa-i achite clauza de reziliere, in valoare de 30 de milioane de euro. Dupa ce mai multe echipe din Serie A și Premier League și-au confirmat interesul pentru internaționalul roman, Barcelona a intrat…

- Celebrul jurnalist Fabrizio Romano, specializat in trasferurile de jucatori, susține ca internaționalul roman Radu Dragușin (Genoa) este atent monitorizat de Newcastle, din Premier League. Englezii joaca in Champions League in acest sezon, iar in Premier League sunt una dintre echipele de top.„Agentul…

- AC Milan, ultima in grupa F a Ligii Campionilor, cu numai 5 puncte in 5 etape, trebuie sa caștige la Newcastle și sa spere intr-un succes al lui Dortmund cu PSG, pe teren propriu. Altfel, clubul rossonero risca o paguba de 113 milioane de euro, dupa cum a calculat Gazzetta dello Sport. Lui Milan nu-i…