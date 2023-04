Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene transmis, sambata, explicatii cu privire la reducerea alocarii din PNRR si precizeaza ca este un mecanism care se aplica tuturor statelor. Acesta tine de cresterea economica reala, in raport cu cea estimata pe baza careia s-a realizat alocarea bugetara.…

- Investiție de 16,4 milioane de euro intr-un parc fotovoltaic in Oradea, finanțarea provenind din fonduri europene. Contractul a fost semnat, vineri, alaturi de alte cinci contracte majore pentru Oradea si judetul Bihor, in valoare totala de 91,2 milioane de euro. Centrala electrica fotovoltaica se va…

- Aceasta suma suplimentara stabilita de catre Antifrauda vine in contextul unui control prelungit derulat de catre ANAF la OMV Petrom, pentru strangerea de informatii referitoare la taxa de solidaritate introdusa in sectorul energetic in baza unui regulament european, taxa despre care compania a transmis…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta, luni seara, ca, in perioada 20 februarie – 27 martie 2023, au fost facute un milion de plati prin cardurile de energie, in valoare totala de peste 250 milioane de lei. Dintre aceastea, 138.882 au fost operate online, prin platforma pusa…

- Conducerea Partidului Social Democrat ii reproseaza lui Petre Daea, ministrul Agriculturii, ca a trimis cu intarziere Comisiei Europene datele despre situatia creata de cerealele ieftine ucrainene ajunse pe teritoriul nostru, conform Antena 3 CNN. In prezent, ministrul Agriculturii se afla la Bruxelles,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va implementa un pachet de masuri de 450 milioane de euro pentru a raspunde nevoilor punctuale ale femeilor și copiilor care sunt in situații dificile. Masurile vizeaza creșterea oportunitaților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), in cursul lunii ianuarie, Autoritatile de Management ale programelor operationale aferente perioadei 2014 – 2020 au transmis catre Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor,…

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din Romania prin cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, in scopul…