- Ministrul Marcel Vela precizeaza ca MAI a elaborat un proiect de reglementare a trotinetelor electrice pe drumurile publice, subliniind ca in perioada 2016 - 2019 au fost inregistrate aproape 200 de accidente rutiere cu aceste vehicule, soldate cu un deces și 37 raniți grav.„Exista un fenomen,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a organizat consultari privind descentralizarea la nivelul regiunilor cu reprezentantii autoritatilor centrale, locale si ai Comisiei Europene si a anuntat ca CE nu va mai aproba un program dedicat interventiilor la nivel regional similar Programului Operational…

- Reprezentantii autoritatilor locale sustin in unanimitate descentralizarea la nivelul regiunilor, in vederea accesarii optime a fondurilor europene in perioada de programare 2021-2027, potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene, remis, joi, AGERPRES. Ministrul…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului care va modifica si completa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin introducerea unor prevederi referitoare la utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anunțat astazi ca 1,3 milioane de persoane din zone dezavantajate vor beneficia de cursuri de recalificare și reintegrare în câmpul muncii. Partenerii eligibili din acest apel pot fi Camerele de Comert si Industrie, organizatii patronale, organizatii…

- Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanta de Urgenta prin care 23 proiecte de infrastructura de apa-canal din 617 unitati administrativ teritoriale vor fi deblocate. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, mentioneaza ca valoarea proiectelor se ridica la 4,2 miliarde de euro.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos a declarat luni, ca programul dedicat afacerilor Start Up Plus a beneficiat 105 milioane de euro alocate, iar proiectele depuse de antreprenori s-au ridicat la o valoare totala de peste un miliard de euro, "960% din alocare", a explicat acesta, conform…

- Autoritatile publice care nu vor dota cu suporturi pentru biciclete cladirile publice, garile, pietele si alte locuri publice vor risca amenzi de mii de lei, conform unui proiect legislativ inregistrat recent la Parlament si care a primit un raport faborabil in comisiile din Senat.