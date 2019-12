Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Ioan Marcel Boloș anunța zero decomitere, 1 miliard euro solicitați la rambursare și aproape 500 milioane euro realizați in avans. „Romania nu a pierdut fonduri europene in 2019, in ultimele doua luni fiind eliminat riscul dezangajarii ce parea iminent. Sumele prevazute pentru anul…

- Riscul dezangajarii ce parea iminent a fost eliminat in ultimele doua luni pentru toate programele operationale, iar valoarea declaratiilor de cheltuieli care au fost transmise Ministerului Finantelor Publice de la inceputul lunii noiembrie pana la sfarsitul acestui an a fost de 1,02 miliarde euro,…

- Romania va trebui sa absoarba anul viitor minimum 2,19 miliarde de euro pentru a evita riscul de dezangajare, a declarat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la o intalnire cu presa. Intrebat ce grad de absorbtie isi propune pentru anul viitor, seful MFE a raspuns: "Minimum trebuie sa…

- Potrivit raportului CipherTrace , furtul dev a crescut in 2019, cu peste 150%, fiind atinsa suma de 4,4 miliarde de dolari, fața de 1,7 miliarde dolari in 2018. In raportul lor sunt identificate și doua cazuri celebre: criptomoneda PlusToken, unde utilizatorii au cazut victima unei scheme Ponzi elaborate,…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la noul ministru al fondurilor europene, Ioan Marcel Boloș, care e posibilitatea finanțarii lucrarilor de infrastructura din Moldova din fonduri europene nerambursabile. „Investirea dumneavoastra in funcția de ministru al fondurilor europene reprezinta…

- Valoarea contractelor de finantare aflate in derulare pe Politica de Coeziune pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul urban si intreprinderi mijlocii din mediul rural este, in prezent, de 1,4 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul interimar al Fondurilor Europene, Roxana…

- Ioan Marcel Boloș, ministrul propus la fondurile UE, a declarat marți, la audierile din Parlament, ca Romania risca pentru anul viitor o dezangajare de fonduri de mai multe miliarde de euro.„Pe ultimele raportari, inca mai sunt de rambursat sau de trimis cereri de rambursare pentru 577 milioane…

- Valoarea brandului Romania a scazut cu 3%, pana la 216 miliarde de dolari, in clasamentul Brand Finance Nation Brands 2019, dar forta acestuia se imbunatateste de la 59 de puncte, in 2018, la 62,7...