Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) a declarat catre Autoritatea de Control si Plata suma de 378 milioane euro, pana la sfarsitul lunii octombrie, urmand ca, la inceputul lunii decembrie aplicatia de plata sa fie transmisa, spre decontare, Comisiei Europene,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) sustine propunerea Comisiei Europene (CE) de a creste sprijinul financiar alocat programului dedicat sustinerii apiculturii, de la 40 la 60 de milioane de euro pe an, dupa anul 2022, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, transmis…

- Bolnavii internati in spitalele din Gorj nu mai pot fi vizitati de cat in intervalul orar 14:00 -16:00. Asta dupa ce ieri Comitetului de Coordonare pentru Gripa a decis ca toate spitalele din tara sa intre in carantina, decizie ce a fost luata pentru...

- Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a cerut Romaniei sa trimita de urgența propunerea pentru postul de comisar european, reprezentantul țarii noastre fiind singurul care lipsește din viitorul executiv european. Von der Leyen le-a trimis o scrisoare ”omologilor din Romania” cerandu-le…

- La aceasta ora se desfașoara o conferința de presa susținuta de ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, alaturi de prefectul Marian Rasaliu. Teme abordate: Organizarea de catre Ministerul Fondurilor Europene a Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Infrastructura Mare, la Brașov,…

- Domeniul feroviar este cel mai putin reformat și cel mai ramas în urma din economia noastra, de la Revoluție și pâna în prezent, plus ca domeniul nu este sprijinit nici din administratie, a spus marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, la conferința Zilele Feroviare…

- «Aceste propuneri de ultim minut ale guvernului britanic, in forma lor actuala, nu sunt o baza pentru un acord cu care Parlamentul European ar putea fi de acord», a anunțat eurodeputatul liberal belgian Guy Verhofstadt, președintele «Comitetului europarlamentar de pilotaj al Brexit». Donald Tusk, președintele…

- Senatorul Robert Cazanciuc a inregistrat joi, 26 septembrie 2019, de Ziua europeana fara decedați in accidente rutiere, o propunere de completare a Codului Penal, in sensul interzicerii suspendarii pedepsei pentru ucidere din culpa in condițiile savarșirii infracțiunii ca urmare a conducerii unui vehicul…