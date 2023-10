Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni ca, in lipsa unor masuri concrete, deficitul bugetar creste in continuare și a atins „cote alarmante” de peste 3,5% din PIB. De asemenea, datoria publica „se apropie vertiginos” de 800 miliarde de lei, informeaza news.ro.

- Ministrul Finanțelor explica deficitul bugetar: Am inregistrat o luna record cu acest tip de cheltuieli!Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 56,46 miliarde lei, respectiv 3,55% din PIB fata de deficitul de 41,70 miliarde lei, respectiv…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a sustinut, marti, la Alba Iulia, ca prin implementarea unor noi masuri fiscale, cum ar fi limitarea si plafonarea cheltuielilor in sectorul public, se vor economisi pana la sfarsitul anului 8 miliarde de lei, iar astfel Romania nu risca blocarea fondurilor europene,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus miercuri seara ca deficitul bugetar a ajuns in Romania la 42,53 de miliarde de lei și ca sunt necesare masuri pentru ajustarea acestuia, in conformitate cu angajamentele asumate cu CE.„La sfarșitul acestui an, ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni despre supradimensionarea aparatului bugetar ca ”suntem pe locul al doilea in UE, avand ponderea dintre cheltuielile de personal si veniturile curente ale statului de aproximativ 35%. Ministrul Finantelor a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania,…

- Intrebat despre dimensiunea aparatului bugetar al Romaniei, ministrul de Finanțe a recunoscut sa suntem pe locul 2 in UE și ca statul consuma 35% din venituri ca sa-l intrețina. Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat luni despre supradimensionarea aparatului bugetar ca ”suntem pe locul al doilea…

- Prim-vicepreședintele PSD și ministrul Transporturilor susține ca este nevoie de consolidare fiscala pentru ca „60% din banii imprumutați astazi de Romania merg pentru plata sau refinanțarea datoriilor din urma”. Grindeanu susține ca deficitul bugetar a crescut sub guvernarea de dreapta.

- Marcel Bolos a fost intrebat daca tinta de deficit bugetar la rectificarea din septembrie se mentine la 4,4%. “Pot sa va raspund la aceasta intrebare dupa ce masurile fiscale in coalitia de guvernare vor fi definitivate si va voi putea da un raspuns tehnic si argumentat, dar, repet, doar tehnic, nu…