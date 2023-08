Stiri pe aceeasi tema

- Este nebunie totala la Ministerul Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și e aparat de SPP. Haos complet la sediul Ministerului Finanțelor! Marcel Boloș s-a baricadat intr-un birou și este inconjurat de membri ai Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Situația este tot mai tensionata…

- Zeci de angajați din Ministerul Finanțelor iși exprima nemulțumirea joi printr-un protest organizat in propriul sediu, ca reacție la propunerile incluse in proiectul de ordonanța de urgența referitoare la restructurarea bugetara, conform informațiilor furnizate de sindicatul din cadrul Finanțelor Publice.…

- Este un scandal urias, joi, la Ministerul Finantelor. Angajatii planuiesc ca din 22 august sa blocheze ANAF-urile, sa blocheze vamile si Directiile Antifrauda. Cateva zeci de angajați ai Ministerului Finanțelor protesteaza joi, chiar in sediul instituției, impotriva prevederilor din proiectul de ordonanța…

- Protest spontan in holul Ministerului Finanțelor din cauza ordonanței de urgența care ar urma sa reduca organigrama. Angajații de la Ministerul de Finanțe au ieșit in holul instituției și refuza sa mai lucreze dupa ce organigrama ar urma sa fie redusa. Mai mult, in viitoarea ordonanța de urgența ar…

- Guvernul a renunțat la o serie de restricții privind taxarea microintreprinderilor și a diminuat valoarea impozitului pentru locuințele mai scumpe de 500.000 de euro, potrivit informațiilor Profit.ro.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, va merge la Bruxelles pentru a prezenta ordonanța cu masurile fiscale…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, avertizeaza ca deficitul bugetar reprezinta o “amenințare serioasa pentru viitorul” Romaniei și anunța un pachet de masuri menit sa aduca o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei incepand cu anul 2023. Marcel Boloș avertizeaza asupra deficitului bugetar…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza atragerea de venituri la buget este total neadevarat, a declarat miercuri, ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos. El a ținut sa precizeze ca masurile nu sunt definitivate si ca vor fi luate la nivelul coalitiei de guvernare. „Am vazut ieri, din pacate,…

- Ministrul Adrian Caciu a anunțat cine va fi noul șef al ANAF. Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, anunta, dupa demisia sefului ANAF Lucian Heius, ca Nicoleta Carciumaru a fost propusa pentru a prelua conducerea ANAF si ca a propus si schimbarea sefului Autoritatii Nationale a Vamilor, subliniind ca…