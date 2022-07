Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat ca termenul limita pentru jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta privind pensiile speciale este luna decembrie si sustine ca pana atunci aceasta problema trebuie reglementata. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Eliminarea plafonului maxim alocat pensiilor, de 9,4% din PIB, ar putea permite majorarea pensiilor cu alte zece procente, susțin surse din conducerea Ministerului de Finanțe. Conform acestora, bugetul ar suporta fara probleme indexarea, dar trebuie primita unda verde de la Comisia Europeana. Prin Planul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat, marti, la Profit News TV, despre angajamentele luate de executiv prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ca mai devreme sau mai tarziu, trebuie sa aducem in sistemul de pensii principiul contributivitatii si sa eliminam pensiile…

- Dan Carbunaru a fost intrebat, luni, in ce stadiu se afla actul normativ privind reducerea cu 50 de bani a pretului combustibililor la pompa. “Sunt discutii care deja s-au purtat. Exista o decizie anuntata in acest sens la nivelul coalitiei, zilele acestea, cel mai probabil chiar miercuri, in cadrul…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a confirmat ca in cursul dimineatii de miercuri a avut o intalnire, la Palatul Victoria, cu ministri si secretari de stat de la Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor, alaturi de conducerea ANAF si a Consiliului Concurentei, precum si Secretarul General al Guvernului. …

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a anunatat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca printr-o hotarare de Guvern, numarul efectivelor structurilor din Ministerul Afacerilor Interne pe timp de pace s-a suplimentat cu 7.880 posturi, dintre care 5.654 - politisti, 975 - militari, 201 -…

- Guvernul va respecta calendarul tichetelor destinate celor vulnerabili Foto: gov.ro Guvernul a reluat astazi promisiunea ca va respecta calendarul acordarii tichetelor destinate persoanelor vulnerabile, care vor primi o data la doua luni un voucher social în valoare de 250 de lei.…

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a anunțat vineri dimineața, 29 aprilie, ca site-urile Guvernului, Ministerului Apararii Naționale, Poliției de Frontiera și CFR Calatori au fost afectate de un atac cibernetic de tip DDOS. Acest lucru presuspune un aflux mare de trafic trimis de hackeri pentru a impiedica…