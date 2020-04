Bugetul de sprijin si interventie din fonduri europene destinat IMM-urilor este de circa un miliard de euro, dupa o serie de negocieri derulate cu Comisia Europeana care au permis dublarea acestuia, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, intr-o conferinta de specialitate.



"Am avut o serie de negocieri pe care le-am derulat cu Comisia Europeana pentru a avea un buget cat mai mare pentru interventia si sprijinul de care au nevoie IMM-urile in aceasta perioada. Vestea cea buna este ca, desi am pornit in negocieri cu un buget de aproximativ 500 de milioane de euro,…