- Productia industriala germana a scazut in mod neasteptat in noiembrie, subliniind problemele persistente ale industriei prelucratoare din cea mai mare economie europeana, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.Productia a scazut cu 0,7% fata de octombrie, condusa de bunurile de capital si…

- Bradul de Craciun instalat in centrul orașului Zalau, din Romania, astirnit glume și ironii pe rețelele de socializare. Dupa ce s-au trezit cu un pom ciuntit, cu multe crengi lipsa, locuitorii au spus ca bradul seamana cu politicienii. „Atit s-a putut! Felicitari Primariei Zalau! Daca tot ați pus gind…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, a ramas dezamagit de rezultatul echipei din meciul cu U Cluj, disputat in Giulești. Rapid a intrat in avantaj la cabine, scor 2-1, dar clujenii au reușit sa intoarca scorul și sa se impuna cu 3-2. Rapid conducea cu 2-0 in minutul 24 dupa reușitele lui Papeau și Ionița,…

- CSU Suceava a ajuns la a șasea victorie in tot atatea meciuri disputate in Campionatul Național pentru Juniori I. Echipa antrenata de Vasile Boca a invins LPS Iași cu scorul de 45-25 (23-15), intr-un meci desfașurat in sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creanga” din Suceava. CSU Suceava: Razvan…

- Șoferii a doua autospeciale care transportau șampanie de lux au fost urmariți ca-n filme de polițiștii francezi, pe drumul național N4, in Seine-et-Marne, din nordul Franței. Aceștia faceau parte dintr-o banda de hoți, dar polițiștii le-au dejucat planul și au recuperat marfa in valoare de 600 de mii…

- Italia a invins joi Germania, dupa o prima victorie miercuri impotriva Frantei, in Grupa D, si s-a calificat in semifinale la turneul final al competitiei feminine de tenis pe echipe Billie Jean King Cup, gazduit de Sevilla, transmite AFP.Italianca Martina Trevisan, locul 43 WTA, a trecut intai de…

- Philadelphia 76ers si-a trecut in cont a sasea victorie consecutiva in acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dupa ce s-a impus in derby-ul Conferintei de Est, 106-103 cu Boston Celtics, miercuri seara, pe propriul teren, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Pivotul camerunez…

- Novak Djokovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dupa ce l-a invins in trei seturi, 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, pe olandezul Tallon Griekspoor, intr-o partida disputata joi. Djokovic, numarul unu mondial, a avut nevoie de peste doua ore si jumatate pentru a-l…