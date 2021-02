Stiri pe aceeasi tema

- In goana presedintelui Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, de a scapa de scheltuieli, autoritatea locala adopta una dupa alta hotarari cu probleme de legalitate. Suspiciunile de ilegalitate sunt ignorate insa de cel care ar putea sa intervina: prefectul de Bihor, care este finul lui Bolojan.…

- In cadrul Conferintei „Orase si comunitati. Viziune 2030”, organizata de JumpToSmart.ro si SMARTiCITY, fostul primar din Oradea, actualmente președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan a relatat ca rețeta in administratie a insemnat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- CARAS-SEVERIN – Este intrebarea pe care si-o pune primarul Resitei, Nelu Popa, regretand faptul ca PNL a pierdut portofoliile Dezvoltarii, Fondurilor Europene si Transporturilor! Chiar daca liberalii caraseni sunt, la nivel national, pe a opta pozitie la rezultatele alegerilor, cifrele nu s-au reflectat…

- Banii ar fi fost ceruti prin intermediul unui fost consilier al ministrului Transporturilor, care a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei pentru trafic de influenta si spalare a banilor.DNA a anunțat joi ca i-a trimis in judecata pe Valentin Raducu Preda, la data faptelor secretar…

- Ministerul Transporturilor si companiile din subordine au beneficiat de trei rectificari bugetare pozitive astfel incat au fost alocati toti banii necesari pregatirii pentru perioada de iarna, a afirmat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Am alocat toti banii necesari pregatirii…

- Primariile si consiliile judetene pot prelua de la Ministerul Transporturilor proiecte de infrastructura rutiera care au obtinut finantare europeana nerambursabila. Principalul avantaj este obtinerea mai rapida a unor avize si autorizatii. Termenul limita pentru finalizarea acestor proiecte, prin Programul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Adrian Zuckerman, a anuntat joi, cu ocazia unei vizite la Portile de Fier, intentia Exim US de a sprijini investitii strategice in Romania si de a asigura linii de finantare de aproximativ 7 miliarde de dolari. "Intentia Exim US este…

- Reprezentantii Metrorex si cei ai Alstom au semnat, miercuri, contractul pentru achizitia a 13 noi trenuri de metrou pentru Magistrala 5, in valoare de peste 103 milioane de euro. "Astazi, in prezenta ministrului Lucian Bode, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor…