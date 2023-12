Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile polițiștilor pe drumurile din Bihor și Oradea au continuat și in acest weekend. Au fost testați peste 1600 de șoferi pentru a vedea daca au consumat sau nu droguri sau alcool inainte de a se urca la volan.

- Astazi, invitata la microfonul Radio Iași este doamna Margareta Herțanu, psiholog, președinte al Asociației ProRoma din Iași. Vorbim despre cartea – In armonie, aparuta in cadrul Proiectului Tinerii ieșeni impreuna pentru un oraș multicultural – creșterea vizibilitații caracterului multietnic din municipiul…

- Comunitatea italienilor iși ia ramas bun de la liderul sau religios, preotul romano-catolic, președintele Societații de binefacere „Don Orione” și unul dintre vicepreședinții Asociației Italienilor din Bihor. Don Valeriano a fost chemat in peninsula pentru a-și duce mai departe misiunea spirituala.…

- In dimineata zilei de luni, 6 noiembrie a.c., pompierii militari oradeni au actionat pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe strada Lucian Blaga din municipiu. Apelul care sesiza producerea incendiului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii…

- Prima repriza a meciului FC Bihor - Dinamo, din runda secunda a grupei C din Cupa Romaniei Betano, a oferit mai multe momente gestionate. Gazdele au cerut doua lovituri de la 11 metri. Primul moment incins al partidei de la Oradea s-a petrecut in minutul 22. Un fault din spate comis asupra lui Abdallah…

- Corupție exista peste tot, trebuie doar descoperita. Recent, ofițeri de poliție judiciara DGA au desfașurat activitați procedurale intr-o cauza penala, sub coordonarea procurorilor DNA – Serviciul teritorial Oradea, care au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu…

- Dupa ce chiar la inceputul lunii, Consiliul Județean Arad ne-a informat ca proiectul ce privește drumul expres Arad – Oradea a primit acordul de mediu,... The post Bolojan: „De anul viitor vor incepe efectiv lucrarile la drumul expres Arad – Oradea” appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- In timp ce colegii lor din Oradea au descins in mai multe locuri din Bihor in doua cazuri de trafic de droguri, procurorii DIICOT Satu Mare au documentat activitatea altor 14 persoane implicate in distribuirea substanței 3-CMC, cunoscut sub denumirea de drog cristal.