"Boala sistemului public din Romania este supraincarcarea cu personal, atat din punct de vedere al numarului de angajati, dar si al salariilor in anumite sectoare unde sunt mult mai mari decat in sectoarele private. Ca atare, pierderile sunt foarte mari si, practic, ce se intampla, ganditi-va ca intr-o comunitate locala, unde toti banii care se incaseaza din taxe si din impozite se duc pe cheltuielile de personal ale unei primarii si poate nici nu le acopera, inseamna nu ca acea primarie exista pentru cetateni ca sa le ofere servicii, ci ca cetatenii exista pentru ca oamenii aia din primarie…

