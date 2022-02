Bolnavii cu afecţiuni cronice sunt îndemnaţi să meargă în centrele de evaluare dacă au simptome de Covid Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) indeamna toti bolnavii cu afectiuni cronice care au simptome de COVID-19 sa ia legatura imediat cu medicul de familie. Acestia spun ca tratamentele specifice pentru infectia cu SARS-CoV-2 care exista in acest moment pot reduce semnificativ riscul de agravare a bolii, precum si riscul de spitalizare si deces, daca sunt administrate cat mai repede. De asemenea, testarea se poate face inclusiv la medicul de familie, in Iasi fiind peste 150 de medici care fac astfel de teste in cabinet. „Vin cu exemplul personal: zilele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

