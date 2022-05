Oficialii guvernului din Bolivia au anunțat duminica descoperirea a doua laboratoare mari de cocaina care funcționeaza in Parcul Național Noel Kempff Mercado, situat in departamentul de est Santa Cruz. Autoritațile cred ca ambele laboratoare au fost evaluate la aproximativ 500.000 de dolari SUA. „ In acest al doilea laborator am gasit 17 camere de camin in care pot dormi 36 de persoane. Prin urmare, presupunem ca 36 de persoane au lucrat in acest loc. Acest laborator avea capacitatea de a produce, aproximativ, intre 220 și 300 de kilograme de clorhidrat de cocaina”, a spus guvernul prin ministrul…