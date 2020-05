Bolivia: Dezinformarea privind coronavirusul sever pedepsită Puterea interimara din Bolivia a instaurat sanctiuni penale de pana la zece ani de inchisoare pentru orice dezinformare legata de coronavirus, o decizie care a declansat luni un val de proteste ale asociatiilor de jurnalisti, scrie AFP. Cu acest decret, "cetatenii care incearca pe retelele sociale sa creeze confuzie, sa aiba o abordare gresita a informatiilor, vor trebui sa fie atenti", a declarat luni ministrul presedintiei, Yerko Nunez. Decretul instaureaza pedepse, intre unu si zece ani de inchisoare, impotriva persoanelor care "difuzeaza sub forma scrisa, tiparita, artistica si/sau sub o alta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30.000 de detinuti si angajati din penitenciarele din SUA au contractat noul coronavirus, conform unor date actualizate miercuri, aceste contagiuni contribuind la cresterea in desfasurare a numarului de cazuri din afara marelor focare initiale ale pandemiei in tara, relateaza AFP, citat de…

- Dezinformarea care tradeaza premeditare Documentul atribuit lui Cercel nu cuprinde nicaieri informația obligativitații gruparii varstnicilor in hoteluri de lux pentru carantina forțata și nici alte masuri care au fost vehiculate cu nesaț de liberali și de purtatorii lor de imagine. Prin intermediul…

- Primarul comunei Calvini mai are de așteptat soluția in dosarul de incompatibilitate. Cauza aflata pe rolul Curții de Apel Ploiești a fost suspendata pe perioada starii de urgența decretata de președintele Klaus Iohannis. ,,Avand in vedere prevederile Decretul nr. 195 al Președintelui Romaniei, publicat…

- Pedepse de pâna la 15 ani de închisoare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, daca fapta duce la decesul uneia sau mai multor persoane, prevede proiectul de OUG de modificare a Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptat de Guvern, la propunerea Ministerului Justitiei.…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind majorarea pedepselor pentru cei care nu respecta regulile de carantina in contextul epidemiei de coronavirus. Astfel, cei care nu tin cont de aceste masuri pot primi o pedeapsa intre 6 luni si 3 ani de inchisoare.

- Autoritațile amenința presa ca o da afara de pe interent pentru fake-news, iar ziariștii cu inchisoarea. Pentru cei care calca pe bec, chiar sunt de acord. Problema este, insa, și de cenzura informațiilor care, in mod firesc, ar trebui sa ajunga la populație. Iar asta nu mai este vina presei. Un singur…

- Suspectii de coronavirus care nu respecta carantina sunt amendati cu 206 euro imediat cum sunt prinsi, dar daca in escapadele lor ilegale infecteaza si alte persoane circumstantele devin agravante. Se ajunge pana intr-acolo incat sentinta poate fi de 21 de ani de inchisoare. "Sunt infectat,…