- ONU a facut apel la o pacificare "imediata" in Bolivia, unde realegerea presedintelui Evo Morales a fost contestata de opozitie si a provocat "confruntari intre civili" precum si "acte grave de violenta in diverse locuri din tara", conform unui comunicat de presa dat publicitatii marti si preluat…

- Boris Johnson a declarat luni ca va incerca sa forteze o incercare de a pune capat blocajului politic provocat de Brexit. El a promis luni seara sa prezinte o noua motiune pentru alegeri anticipate dupa ce prima, care prevedea organizarea scrutinului pe 12 decembrie, a fost respinsa de Camera…

- Presedinta Tribunalului Suprem Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque, a comunicat rezultatele la incheierea procesului de numarare a voturilor: socialistul Evo Morales a obtinut 47.08% din voturi, fata de 36.51% cat a obtinut adversarul sau, politicianul de centru Carlos Mesa, o diferenta ce depaseste…

- Autoritatea electorala boliviana a incheiat vineri numararea voturilor si l-a declarat oficial drept castigator al alegerilor prezidentiale de duminica pe actualul sef al statului, Evo Morales, a carui realegere este contestata de opozitie si de o parte a comunitatii internationale, informeaza AFP…

- Șeful de stat bolivian Evo Morales a fost desemnat caștigator in urma scrutinului electoral ce a avut loc duminica, asigurandu-i acestuia președinția țarii pana in anul 2025, rezultat ce a declanșat ample mișcari de protest in mai multe orașe din țara, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Evo…

- Seful de stat bolivian Evo Morales a denuntat greva generala declansata miercuri in tara sa la apelul opozitiei, comparand-o cu "o lovitura de stat", in primele lui declaratii publice dupa alegerile prezidentiale de duminica, informeaza AFP, citata de Agerpres. "Un proces de lovitura de…

- Alegerile prezidențiale din Bolivia au fost pe muchie de cuțit luni, dupa ce o oprire brusca a dezvaluirii rezultatelor alegerilor a provocat confuzie și proteste, oponenții sugerând ca oficialii încercau sa îl ajute pe actualul președinte, Evo Morales, sa evite un al doilea tur de…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…