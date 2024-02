Stiri pe aceeasi tema

- „Ministrul Agriculturii a lucrat „țintit”, doar ca nu a nimerit nimic”. Declarația ii aparține fermierului Sergiu Stefanco. Potrivit agricultorului, Vladimir Bolea „a creat o comisie care nu are acoperire juridica, a facut doua intruniri și s-a vorbit mult și despre nimic. Nu s-a rezolvat nimic, nicio…

- Politicianul Ilan Șor afirma ca situația livrarilor de gaze catre Moldova este catastrofala. „Gazul la un tarif avantajos pentru locuitorii Moldovei nu este lasat sa intre in țara. In consecința, toata lumea platește de cateva ori mai mult decat, de exemplu, Ucraina și Ungaria. Deja de cațiva ani guvernarea…

- Pina la sfirșitul lunii ianuarie, Agenția Rezerve Materiale ar putea recepționa motorina acordata de Romania pentru fermierii moldoveni, a declarat Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea. Potrivit oficialului, a fost identificat spațiul pentru depozitarea motorinei, iar cheltuielile…

- Sunt momente tensionate in Capitala și imprejurimi, dupa ce protestul fermierilor a fost blocat de sute de polițiști și jandarmi. Fermierii și transportatorii au fost amenințați direct de forțele de ordine cu dosare penale daca vor mai bloca traficul din imprejurimile Bucureștiului. Spre exemplu, o…

- Iarna iși face simțita prezența in Romania incepand de astazi. Elena Mateescu , directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN cum va fi afectata Romania de valul de aer polar care a patruns deja pe teritoriul țarii noastre. „Este primul episod specific…

- Noul guvernator al Bancii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a transmis moldovenilor un mesaj de felicitare cu ocazia sarbatorilor de iarna. Dragu a precizat ca anul 2024 este un an promițator in care R. Moldova va avansa hotarator spre bunastarea și valorile europene, conform deschide.md.„Pentru…

- Cetațeana Romaniei, Anca Dragu, ajunsa la șefia Bancii Naționale a Moldovei, este un agent al serviciilor speciale romanești, iar numirea ei in funcția de președinte al BNM se incadreaza in planurile rețelei Soros de a-și consolida influența in Moldova și in planurile americane de creare a Romaniei…

- Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca vremea schimba foia și in toate județele Moldovei sunt anunțate precipitații sub forma de zapada. Informarea meteorologica mai anunța precipitații moderate din punct de vedere cantitativ in toata țara și strat de zapada la munte,…