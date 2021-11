Bojdeuca lui Creangă intră în reabilitare Consiliul Județean a semnat astazi contractul de achiziție publica a lucrarilor de construcții pentru reabilitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creanga”. Restaurarea Bojdeucii din Țicau face parte din proiectul “Calator pe Meridiane Culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași, alaturi de Consiliul Raional Falești și Primaria Orașului Falești, in calitate de parteneri. Caștigatorul licitației este SC IASICON SA, iar valoarea contractului este de 2.679.012,90 lei fara TVA. Finanțarea a fost obținuta prin Programul Operațional Comun Romania – Republica Moldova – proiecte HARD, Obiectivul Tematic… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

