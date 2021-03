Stiri pe aceeasi tema

- Un punct de belvedere asupra Clujului, cunoscut de puțini, este cel de pe strada Uliului. Romanticii se duc acolo pentru admira orașul sau pentru a face poze pentru ”Insta”. Pentru ca romantismul trece și prin stomac, zona a devenit o groapa de gunoi. ”De cativa ani de zile, strada Uliului a devenit…

- Festivalul Național de Literatura pentru Copii „Ion Creanga” de la Iași și „Zilele Creanga” de la Chișinau au debutat luni, la 184 de ani de la nașterea scriitorului. Seriile de manifestari, realizate in parteneriat Romania-Republica Moldova, se incheie in 5 martie și se desfașoara mai ales online,…

- Pe tot parcursul lunii februarie a anului 2021, Muzeul Național al Literaturii Romane Iași invita publicul interesat sa viziteze Complexul cultural-muzeal „Ion Creanga” Iași din curtea Bojdeucii, unde este expus obiectul lunii: statueta lui Dante Alighieri din Colecția „Nicolae Gane”, potrivit unui…

- Privind-o, ne duce cu gandul la Bojdeuca lui Ion Creanga din vestitele „Amintiri din copilarie”. Este o casa in inima Oasului, ridicata pe undeva prin veacul al XVII-lea. Avand in vedere caracterul pitoresc al constructiei, pe casa și-au pus ochii și cei de la Muzeul Satului din Bucuresti, dorind sa…

- Premiera mult așteptata pentru iubitorii de teatru. Dupa o lunga pauza din cauza restricțiilor impuse de autoritați, actorii Teatrului de papuși Guguța au urcat pe scena. Sambata, spectatorii s-au intalnit cu Ivan Turbinca, legendarul personaj creat de Ion Creanga.

- Peste 600 de persoane au fost arestate dupa a treia noapte de proteste violente desfasurate la Tunis si in alte 15 orase din Tunisia in contextul implinirii a zece ani de la Revolutia iasomiei, care a inspirat „primavara araba”.

- In 2020, guvernantii au facut promisiuni marete legate de protectia mediului, si-au luat angajamente cu mana pe inima – insa bilantul e mai degraba sumbru, spune Florin Stoican, presedintele Asociatiei...

- Se implinesc 131 de ani de la trecerea in vesnicie a unuia dintre cei mai mari scriitori romani, diaconul Ion Creanga. A trecut la cele veșnice in data de 31 decembrie 1889, in casa sa din cartierul ieșean Țicau. A fost inmormantat in 2 ianuarie 1890 in cimitirul Eternitatea din Iași, potrivit basilica.ro.…