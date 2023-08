Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-31 august, la Brașov are loc unul dintre cele mai puternice turnee juvenile de handbal din Romania. CS Campina va participa cu doua echipe la acest turneu, lucru despre care v-amk informat in urma cu ceva timp, aici .

- Organistul Eduard Antal va interpreta un aranjament inedit al celebrei „Bohemian Rapsody”, melodia formatiei Queen din 1975, pe orga din Biserica Neagra din Brasov, sambata, 26 august, de la ora 18.00, in cadrul stagiunii Organ Nights. Programul concertului contine si alte lucrari scrise si compuse…

- Peste 15 milioane de euro sunt disponibile pentru reabilitarea si valorificarea patrimoniului cultural UNESCO si de clasa "A" din cele sase judete din Regiunea Centru, potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru."In calitatea sa de…

- Romania va avea sigur un finalist, Luca Preda sau Vlad Dancu, in turneul dotat cu Trofeul Ion Tiriac (ITF), care are premii de 25.000 de dolari si e organizat de Tenis Club Olimpia din Brasov, anunța Agerpres.Semifinala dintre Preda (17 ani) si Dancu (24 ani) a fost intrerupta in setul secund, la…

- Constanta revine pe prima scena a voleiului la feminin dupa o pauza de zece ani.Nou promovata in esalonul de elita al voleiului romanesc, Divizia A1, echipa feminina CSM Constanta va debuta in campionatul 2023 2024 in deplasare, pe terenul formatiei Medicina Targu Mures. CSM Constanta s a luptat cu…

- Organistul Eduard Antal va susține in lunile iulie si august concerte in biserici catolice si reformate din intreaga țara in cea de-a cincea ediție a Turneului National Orgile Romaniei. Turneul va debuta duminica 2 iulie, la Iași, in Catedrala Romano-Catolica „Adormirea Maicii Domnului” și va continua…

- In 27 mai 2023 a avut loc primul concert din seria Organ Nights 2023, la Brașov. Concertele la orga vor continua pana in 21 octombrie 2023, iar pe langa organistul Bisericii Negre vor mai canta oaspeți din alte țari.

- Locuitorii judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu se pot inscrie de astazi, de la ora 10:00, in programul Casa Verde Fotovoltaice. Cererile pot fi depuse pana vineri, la miezul noptii. Bugetul pentru aceasta regiune de centru este de aproape 245 de miloane de lei. In fiecare saptamana,…