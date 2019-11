Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi este de parerea ca Guvernul Sandu a aprobat, in graba, mai multe proiecte, pentru a-si justifica in plenul Parlamentului activitatea. Totodata, socialistul se arata nemultumit de faptul ca aceste proiecte nu au fost consultate cu societatea civila.

- Susținatorii Blocului ACUM se aduna in fața Parlamentului, in contextul in care deputații se intrunesc la ora 10:00 in ședința in cadrul careia urmeaza sa se decida soarta Guvernului Sandu, dupa ce PSRM a depus o moțiune de cenzura in acest sens.

- Partidul Socialistilor si blocul ACUM sunt disponibili sa mai poarte negocieri in acest weekend referitor la initiativa de asumare de raspundere pe care a inaintat-o Guvernul Sandu in Parlament privind modificarea Legii Procuraturii. Despre aceasta au anuntat vicepresedintele Parlamentului, deputatul…

- Deputatul PPDA Iurie Renita a iesit din plenul Parlamentului in momentul, in care socialistul Vasile Bolea prezenta motiunea de cenzura impotriva Guvernului Sandu."Nu ma impresioneaza de loc ceea ce prezinta socialiștii.

- Deputatul democrat Sergiu Sirbu a declarat dupa sedinta Parlamentului ca PDM nu a decis daca va sustine motiunea de cenzura inaintata de PSRM impotriva Guvernului Sandu. "In zilele urmatoare ne vom convoca la fractiune si vom decide daca sustinem motiunea.

- Deputatul PDM Andrian Candu a anuntat ca democratii isi retrag motiunea de cenzura, inaintata pe 17 octombrie fata de Guvernul condus de catre Maia Sandu, pentru a de blocat activitatea Parlamentului.

- Deputatul democrat Andrian Candu a anuntat ca fractiunea PDM isi retrage motiunea de cenzura pentru Guvernul Sandu. Solicitarea a fost inregistrata. Candu spune ca decizia este luata pentru a debloca activitatea Parlamentului.

- Alina Tanasescu a catalogat atitudinea premierului desemnat Ludovic Orban drept una de 'vataf' in conditiile in care acesta nu a facut alte propuneri de ministri in locul celor avizati negativ de comisiile parlamentare. 'Daca Guvernul Orban desconsidera institutiile statului inca dinainte…