Bogdan Racovitan a inscris un gol si Rakow s-a impus cu 2-0 in Supercupa Poloniei, cu Lech Poznan. Sorescu a fost rezerva neutilizata, potrivit news.ro.

- In judetul Botosani, la peste 6.000 de kilometri de leaganul artelor martiale, o mana de practicanti impatimiti au reusit sa creeze o adevarata traditie a performantei in stilurile de lupta asiatice.

- Ivorianul Ulrich Meleke (23 de ani) a caștigat procesul cu CFR Cluj și a semnat cu FC Voluntari din postura de jucator liber de contract. CFR Cluj l-a cumparat pe Meleke vara trecuta, de la FC Botoșani, in schimbul sumei de 350.000 de euro. Fundașul central ivorian a fost imprumutat stagiunea trecuta…

- Christopher Braun (30 de ani), fundaș dreapta adus de CFR Cluj de la FC Botoșani, a oferit primul interviu din postura de jucator al „vișiniilor”. In cadrul dialogului, fundașul neamț cu origini ghaneze s-a amuzat pe seama similaritații de nume cu cantarețul american Chris Brown. „Prima oara cand merg…

- Fotbalistul moldovean Alexandru Epureanu și-a ajutat echipa de club sa-și asigure prezența in cupele europene pentru sezonul urmator. Fundașul de 35 de ani a marcat un gol pentru Istanbul Bașakșehir in victoria obținuta in fața noii campioane a Turciei, Trabzonspor, cu scorul de 3-1. Celelalte goluri…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, și a devenit campioana cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Fotbaliștii clubului „feroviar” nu i-au uitat pe rivalii de la FCSB. Petrecerea campionilor Romaniei a inceput pe gazon și a continuat zeci de minute in vestiar. In timpul declarațiilor,…

Bayern Munchen va primi trofeul rezervat campioanei Germaniei in acest sezon la finalul ultimului meci pe care il va disputa pe teren propriu, impotriva formatiei VfB Stuttgart, programat pe 8 mai, informeaza agentia DPA, citat de Agerpres.