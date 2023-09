Stiri pe aceeasi tema

- Finala turneului ITF de la Targu Jiu, Florin Mergea Tennis Academy Trophy, dotat cu 15.000 de dolari, se va disputa intre doi jucatori romani de tenis, Gabi Adrian Boitan si Dan Alexandru Tomescu, potrivit Agerpres.Boitan, al treilea favorit, a trecut, sambata, in semifinale, de argentinianul Juan…

- Gabi Adrian Boitan si Radu Mihai Papoe se vor infrunta, duminica, in finala turneului de tenis ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, anunța Agerpres.Boitan, al doilea favorit, a dispus in semifinale de italianul Gabriele Pennaforti, cap de serie numarul sase, cu 6-4,…

- Marius Copil a castigat turneul ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe argentinianul Hernan Casanova, cu 6-3, 7-6 (7/4). Copil (32 ani, 372 ATP), al treilea favorit, a obtinut victoria dupa doua ore si 8…

- Tenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile Antonescu. La dublu, Marius Copil si Bogdan Pavel, favoritii numarul…

- David Popovici inoata, marti, pentru a-si apara titlul mondial la 200 metri liber. El s-a calificat in finala la Campionatul Mondial de Natatie de la Fukuoka cu cel mai bun timp. Inotatorul roman, pregatit de antrenorul Adrian Radulescu, a ajuns in ultimul act al probei de 200 m liber cu cel…

- Francezul Hugo Gaston, al șaselea favorit la Iași, a caștigat ediția a 4-a a turneului de la BCR Iași Open dupa o finala electrizanta, ce i-a ținut cu sufletul la gura pe spectatorii prezenți in numar mare in tribunele Bazei Sportive Ciric. Gaston, 22 de ani, locul 137 ATP, l-a invins in finala pe principalul…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4, relateaza Agerpres.

- Tenismenul roman Filip Jianu, locul 312 ATP, beneficiar al unui wild-card, a fost eliminat in optimi la Concord Iași Open, turneu de categorie ATP Challenger 100 dotat cu premii totale de 118.000 de euro. Jianu a fost invins de nord-macedoneanul Kalin Ivanovski, 19 ani, numarul 370 mondial, venit din…