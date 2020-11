Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca fizic se afla la distanța, ținand cont de faptul ca Alex Bodi este in arest, Daria Radionova le-a dat de ințeles admiratorilor ca gandul ii zboara permanent la celebrul afacerist. Iubita omului de afaceri a postat un mesaj surprinzator pe rețelele de socializare, mulți fiind de parere ca…

- Autor: Florentin SCALETCHI Taticule, te rog, poți sa imi spui de ce anume trebuie sa țin cont pe parcursul maturizarii mele ca sa pot avea o viața liniștita, fara mari dezamagiri și fara sincope care sa-mi puna in pericol poate chiar existența. Ei, draga tatii, ți-aș spune ca am evidențiat cel puțin…

- Bogdan Medvedi și Nicole Cherry aduc prima lor colaborare pentru piesa Atat de aproape. Bogdan Medvedi este un artist romantic, care vorbește despre iubire in melodiile sale. Atat de aproape este un manifest de dragoste, desenat pe note și versuri, despre sentimentele pe care doi tineri le traiesc atunci…

- Pe 3 noiembrie, Bogdan Medvedi, fostul lider al trupei MAXIM, care cu șase ani in urma cucerea inimile fetelor cu piesa Sarutari criminale, și Nicole Cherry lanseaza piesa Atat de aproape, o colaborare inedita ce suna perfect, in care vocile celor doi artiști dau profunzime și sensibilitate. Este pentru…

- Nu multa lume știe, dar Alina Eremia și Edi, misteriosul ei iubit, traiesc o poveste de dragoste aproape secreta, mai ales ca se afișeaza foarte rar impreuna. Chiar și așa, cantareața face declarații pline de iubire despre tanarul care a zapacit-o.

- Horoscop DUMINICA 27 SEPTEMBRIE 2020 Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne…

- Edward Sanda si Nicole Cherry colaboreaza pentru prima oara si lanseaza single-ul “Serenade”, o piesa despre iubirea in faza incipienta. Versurile piesei relateaza inceputul unei povesti de dragoste, in care protagonistii se tatoneaza si incearca sa isi dea seama daca iubirea merita impartasita sau…

- HeyNews.ro: Hey Andreea. Am vrea pentru inceput sa te prezinți si sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. Andreea Corb: Pentru inceput sunt o tanara de 18 ani, absolventa a Colegiului Național Mihai Eminescu…