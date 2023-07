Bogdan Ivan: România, lider la nivel global în domeniul fizicii fotonucleare Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii, a precizat pe pagina sa de Facebook ca țara noastra este lider la nivel global in domeniul fizicii fotonucleare. „Astazi aniversam 10 ani de la inceputul celei mai sofisticate infrastructuri de cercetare din Romania – Laserul de la Magurele. Cu sprijinul Guvernului Romaniei ducem la bun sfarșit obiectivele acestui proiect, care ne plaseaza pe harta globala a infrastructurilor de cercetare de excepție. Nu a fost un parcurs ușor, cu siguranța mai sunt obstacole pe care trebuie sa le depașim, dar am incredere ca impreuna formam o echipa care poate pastra cercetarea… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

