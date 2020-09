Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca toți parlamentarii formațiunii sale au venit la vot dar nu s-a putut vota moțiunea de cenzura din cauza blatului intre PSD și PNL.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 107: Rareș, fratele lui Nicușor! Eu ma fac șefa de campanie pentru…

- Foto: Timi Slicaru UPDATE Premierul Ludovic Orban declara ca moțiunea de cenzura depusa de 206 parlamentari PSD „este consumata” și este in afara cadrului constituțional. El respinge acuzațiile lui Victor Ponta ca ar exista „un blat PSD-PNL”. „Moțiunea este in afara cadrului constituțional. Așteptam…

- Daca Executivul pica la moțiunea de cenzura se poate ajunge la un vid decizional, spune deputatul UDMR Attila Korodi. El acuza pe de alta parte Guvernul Orban ca se comporta „de parca in Parlament ar avea peste 50%”.Attila Korodi critica la RFI atat Guvernul, cat și PSD-ul: „Avem un Guvern…

- Se fac ultimele calcule inainte de votul pe moțiunea de cenzura. Social-democrații sunt destul de siguri ca moțiunea va trece, in timp ce Ponta acuza PSD de blat cu PNL. Va pica Guvernul Orban? Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, are incredere ca motiunea de cenzura impotriva…

- Chiar daca Pro Romania va vota in favoarea moțiunii, „Guvernul Orban și gașca vor ramane in funcții”, a spus Victor Ponta, „Din pacate, in Ilfov, in mod special, pentru ca e judetul cel mai mic, dar cu siguranta este judetul cel mai bogat, interesele sunt enorme din punct de vedere financiar si blaturile…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca moțiunea de cenzura nu va trece și asta pentru ca exista un blat intre PNL și PSD. In replica, liderul PSD, Marcel Ciolacu, arata ca nu exista niciun blat și ii indeamna pe cei de la Pro Romania sa se țina de cuvant și sa voteze moțiunea.Citește…

- Parlamentarii Pro România vor vota motiunea de cenzura împotriva Cabinetului Orban, a decis luni Delegatia permanenta a partidului. ”România este astazi mai rau decât la începutul pandemiei, Guvernul Orban poarta aceasta vina si trebuie sa plece”, spune Ponta.…

- Conform unui comunicat transmis luni, membrii Delegatiei Nationale au discutat si oportunitatea sustinerii unei motiuni de cenzura indreptate impotriva Cabinetului Orban, iar concluzia a fost ca "Romania se adanceste in criza cu fiecare zi de guvernare a acestui Executiv". "Nu a fost niciodata…