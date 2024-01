Anul acesta, pe 11 august, ar fi implinit 50 de ani. Nu a fost sa fie așa.Bogdan Galanton, consilier superior la Garda Forestiera Suceava, a plecat dintre noi in noaptea dintre ani, la trecerea in 2024, lasand in urma familia indurerata, o copila care va crește fara tata și o mulțime de colegi și ...