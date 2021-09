Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei va ramane ridicat, astfel ca oamenii ar trebui sa-si eficientizeze consumul, autoritatile sa-i ajute pe cei vulnerabili, iar companiile sa plateasca o contributie de solidaritate, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- Consiliul Concurenței a demarat o ampla analiza pe piața materialelor de construcții in contextul semnalelor privind creșterea prețurilor produselor, atat pe piața romaneasca, dar și la nivel international. „Cu toate ca, in perioada pandemiei de Covid, sectorul constructiilor a reusit sa sustina in…

- Bogdan Chiritoiu a depus juramantul de investitura in functia de presedinte al Consiliului Concurentei, iar Dan-Virgil Pascu in cea de vicepresedinte al institutiei, intr-o ceremonie care a avut loc marti, 13 iulie, la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul ceremoniei,…