- Bogdan Chiritoiu a depus, marti, juramantul de investitura in functia de presedinte al Consiliului Concurentei, iar Dan-Virgil Pascu in cea de vicepresedinte al institutiei, in prezenta sefului statului, Klaus Iohannis, intr-o ceremonie la Palatul Cotroceni. La ceremonie au participat si presedintii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține, vineri, de la ora 13.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Președintele vorbește despre Planul Național de Redresare și Reziliența, dupa ce Guvernul a publicat, miercuri, o schița a investițiilor din PNRR. Romania va trimite luni, la Bruxelles,…

- Comunicat: Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania informeaza opinia publica și aduce urmatoarele clarificari cu privire la investigația declanșata de Consiliul Concurenței pe piața producției și comercializarii carnii de pasare din Romania. Menționam ca UCPR și producatorii de oua consum, se afla…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza cu atentie piata de electricitate, in contextul liberalizarii preturilor, si are deja doua investigatii in derulare pe aceasta tema, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu. "Inca de la inceputul procesului de liberalizare,…

- Consiliul Concurenței a declanșat, din oficiu, doua investigații ce vizeaza un posibil comportament abuziv al companiilor Distribuție Energie Electrica România SA și, respectiv, Distribuție Energie Oltenia SA, pe piața distribuției de energie electrica aferenta zonelor geografice pentru care cei…