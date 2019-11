Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședinte PNL Virgil Guran a declarat duminica seara la Antena 3 ca elementul decisiv la votul de investitura pentru guvernul Ludovic Orban o sa fie Pro Romania. Deputatul a spus ca mai important decat voturile care au fost negociate in PSD este felul in care vor acționa luni parlamentarii Pro…

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…

- Senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte Pro Romania, a zis joi la Antena 3 ca nu s-a schimbat nimic in poziția partidului și ca in continuare parlamentarii formațiunii nu vor veni la votul de investitura a guvernului Ludovic Orban.Nu se schimba nimic, noi am spus ca nu putem susține un guvern…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a avansat joi, la Parlament, dupa negocierile purtate cu ALDE, Pro Romania, UDMR, PMP și grupul minoritațile naționale, ca vrea un guvern „monocolor” in care niciunul din forțele politice menționate sa nu intre cu miniștri dar in care sa…

- Senatorul Daniel Zamfir nu este de acord cu alianta dintre ALDE si Pro Romania. Acesta a declarat joi seara, la Antena 3, ca partidul trebuie salvat. „Eu nu vreau sa stau la masa cu domnul Ponta si...

- ”Ieșirea de la guvernare inseamna demisiile din partea miniștrilor care sunt susținuți de ALDE și inlocuirea lor se va face printr-o simpla remaniere, fara a trece prin Parlament, intrucat in momentul in care iși dau demisiile, avem vacantare de funcție și protecția pentru partidul mic exista doar…

- ”Este o mare surpriza, mai ales ca acum cateva zile, parea ca s-au liniștit apele intre PSD și ALDE. E o decizie care pare intempestiva. Ar putea sa schimbe foarte mult calculul politic. Trebuie sa ne uitam la calendar, suntem inca in vacanța parlamentara, Parlamentul revine la inceputul lui septembrie…