Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o inregistrare video publicata sambata seara de serviciul sau de presa, Evgheni Prigojin a vorbit despre motivele pentru care luptatorii sai au reușit sa captureze orașul Soledar, in estul Ucrainei, un anunț inca negat de Kiev.Prigojin a declarat ca oamenii sai erau foarte experimentați și „și-au…

- Indicele preturilor alimentelor, care urmareste preturile internationale ale celor mai comercializate marfuri alimentare, a atins o medie de 143,7 puncte in 2022, in crestere cu 14,3% fata de 2021, si cel mai mare de cand au inceput inregistrarile in 1990, potrivit FAO. Indicele crescuse deja cu 28%…

- „Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit ieri, din partea secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, o scrisoare transmisa omologului roman ca urmare a organizarii cu succes și gazduirii in perioada 29-30 noiembrie 2022, la București, de catre șeful diplomației…

- Primii soldați ucraineni au ajuns in mijlocul orașului Herson, unde au fost intampinați de mulțimi de civili. Un consilier din ministerul ucrainean al apararii a anunțat ca trupele ucrainene dețin „aproape controlul total”. Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca trupele ruse s-au retras de pe…

- Un general-colonel rus, comandantul unuia dintre cele cinci districte militare ale Rusiei, puternic criticat pentru performanțele trupelor sale in Ucraina, ar fi fost inlocuit in ultima dintr-o „serie de demiteri” de comandanți militari ruși de rang inalt de la invazia Rusiei in Ucraina, afirma Ministerul…

- Preturile graului au crescut puternic luni, la nivel global, dupa retragerea Rusiei din acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, weekendul trecut, care permitea navigarea in siguranta a navelor ucrainene, transmite CNBC.Contractul pentru graul cu livrare in decembrie, tranzactionat…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata

- Primul convoi cu tehnica militara franceza constand in transportoare blindate, in vederea completarii mijloacelor tehnice ale Grupului de lupta al NATO (Battle Group Forward Presence- BGFP) dislocat in Cincu, va intra duminica in Romania, informeaza AGERPRES . Convoiul va intra in tara in jurul orei…