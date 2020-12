Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a lasat sa se ințeleaga ca nu vrea sa candideze pentru un fotoliu de deputat ori senator, dar nici nu i s-a oferit un loc eligibil. De fapt, in toata cariera sa el a fost numai numit, iar cand s-a pus problema sa fie ales deputat pe lista PSD in 2008 a avut ghinion. Numai ca, potrivit informațiilor noastre, Bogdan Aurescu spera ca dupa alegerile din 6 decembrie 2020, președintele Klaus Iohannis sa-l numeasca ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, adica sa-l retraga pe George Maior. The post Bogdan Aurescu se viseaza ambasador in SUA appeared…