Moare un întreg sector al agriculturii moldovenești - iată ce fac producătorii disperați

CHIȘINĂU, 21 mai – Sputnik. Pe la începutul lunii aprilie a acestui an am mers într-o deplasare de serviciu în nordul țării. Mai exact, am vizitat câteva ferme de vaci care încă, spre surprinderea noastră, dar mai… [citeste mai departe]