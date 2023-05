Stiri pe aceeasi tema

- Ușa unui avion al companiei Asiana Airlines s-a deschis in aer. Noua pasageri au avut dificultați de respirație, a relatat vineri Yonhap, citand oficiali de la aeroportul Daegu, potrivit CGTN. Un pasager este suspectat ca a deschis ușa aeronavei. Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranța…

- Ryanair a fost de acord sa cumpere 150 de avioane noi Boeing 737-10 si a luat optiuni pentru alte 150 de avioane, incheind cea mai mare comanda facuta vreodata de o companie irlandeza pentru produse fabricate in SUA, conform CNN, citat de Ziarul Financiar

- Operatorul aerian turc Turkish Airlines va comanda un numar record de 600 de aeronave noi, care vor fi livrate in zece ani, a declarat joi presedintele companiei, Ahmet Bolat, transmite Reuters, citat de news.ro.O astfel de comanda, daca ar fi confirmata, ar fi cea mai mare efectuata vreodata de…

- Aceasta comanda masiva intervine in contextul in care companiile aeriene, inclusiv Ryanair, se confrinta cu o lipsa de avioane pentru a face fata unei cereri dinamice a pasagerilor. ”Imposibilitatea ca Airbus si Boeing sa-si creasca in mod semnificativ productia inseamna, cred, ca capacitatea va fi…

- Apollo va plati 30 de dolari pentru fiecare actiune Arconic, reprezentand o prima de 35,6% fata de pretul inregistrat la inchiderea din 27 februarie, cu o zi inainte de aparitia informatiilor privind negocierile. Actiunile Arconic, cu sediul in Pittsburgh, au crescut joicu 27%, pana la 28,75 dolari…

- Arabia Saudita a semnat un acord cu Turcia pentru a depozita cinci miliarde de dolari in banca centrala a acesteia, prin Fondul de Dezvoltare al Arabiei Saudite (SFD), a informat luni SFD, transmite Reuters. Ministrul saudit de Finante, Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan, anuntase in decembrie intentia…

- Lufthansa va comanda 22 de avioane de ultima generatie destinate curselor pe distante lungi, cu un pret total de lista de 7,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. Acordul include 10 Airbus A350-1000, cinci Airbus A350-900 si sapte Boeing 787-9, iar aeronavele vor fi fi livrate incepand de la jumatatea…

- Acordul include 10 Airbus A350-1000, cinci Airbus A350-900 si sapte Boeing 787-9, iar aeronavele vor fi fi livrate incepand de la jumatatea acestui deceniu, a spus compania. Lufthansa se afla, de asemenea, in negocieri avansate pentru achizitionarea altor avioane pe distante lungi, care ar putea fi…