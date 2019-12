Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "La Tarom lucrurile arata foarte rau, vom inchide cu 190 de milioane de lei pierderi pe acest an si avem disponibili in jur de 20 de milioane de euro in acest moment in cont. Avem rate la Boeing, avem in evaluare achizitia de ATR, pentru ca avem acel memoradum semnat…