Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun cai sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile de trafic) și maine sunt alții in loc”,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, marți, la Buzau ca a dispus o analiza la nivelul ministerului pe care il conduce pentru a identifica modul de eficientizare a activitatii de prevenire si combatere a consumului de droguri, dupa ce un tanar a murit, in urma unei supradoze, la Saga Festival.…

- Cea mai mare firma aeriana din Romania, dupa numarul de pasageri, a avut in ultimul an pierderi ce se ridica la 576 de milioane de euro, dar in ciuda pandemiei Covid a adaugat noi rute, iar flota companiei creste si se innoieste incontinuu.

- Secretarul general interimar al PNL Lucian Bode crede ca este nevoie de un lider puternic care „intelege complexitatea situatiei care actioneaza strategic si care este obisnuit sa gestioneze lupte dure”. El a precizat ca este nevoie de moderatie si echilibru, nu de pariuri si jocuri riscante la nivelul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat referitor la situatia din Ucraina, ca efortul Romaniei este unul foarte mare, dar este gestionat corespunzator din toate punctele de vedere, in timp ce ministrul de interne francez, Gerald Darmanin, a declarat ca in Europa, toate persoanele venite…