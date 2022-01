Bode, ”sifonul” SRI! Iata ca, la fel ca predecesorul sau Marcel Vela, Lucian Bode a fost deja etichetat de adevarații baieți deștepți ai sistemului drept doar o noua ”Agheasma” politica plantata la varful Ministerului Afacerilor Interne. Ce este drept, barem Vela s-a remarcat totuși prin ”Lumina” dusa de polițiști credincioșilor la scara blocului, intre orele 18.00 și 19.00. […] The post Bode, ”sifonul” SRI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

