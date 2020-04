Romania va propune, saptamana viitoare, la Consiliul extraordinar al ministrilor Transporturilor din Uniunea Europeana (UE), elaborarea unui set de recomandari in ceea ce priveste modul de desfasurare a transporturilor dupa ridicarea starii de urgenta, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatii, Lucian Bode.



"In industria de transport problemele sunt, in marea lor majoritate, aceleasi in toate statele membre, daca e sa ne referim strict la Uniunea Europeana. Asadar, solutiile nu pot fi decat comune. Consider ca Uniunea Europeana trebuie sa elaboreze…