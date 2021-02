Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca este inadmisibil ca Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta sa nu aiba perne pneumatice, care puteau salva viata femeii care s-a aruncat de la balcon la Constanta. „Sunt doar patru la nivel national”, a afirmat Bode, care a cerut DSU demararea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a anuntat ca nu mai sunt masini blocate in zapada, ultimele fiind deszapezite joi dimineata. De asemenea, toate drumurile nationale si judetene sunt inchise in continuare, cu exceptia DN 39 si Autostrazii A2, potrivit news.ro. ISU Dobrogea…

- Rata incidenței cumulate a cazurilor de SARS CoV-2 in ultimile 14 zile este de 2,28/1000 de locuitori. Masurile legale prin care restaurantele și cafenelele pot funcționa fara a depași 30% din capacitatea maxima a spațiului interior in intervalul orar 6.00-23.00 au fost prelungite. Organizarea și desfașurarea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a vorbit despre masurile care se vor lua de sarbatori, in contextul pandemiei de coronavirus. Oficialul din MAI spune ca momentan nu s-a discutat nimic despre introducerea unor noi restricții pentru perioada sarbatorilor de iarna,…