Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 18:24 – Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Timisoara, ca pana in momentul de fata nu exista inregistrata nicio solicitare din partea vreunui oficial austriac cu privire la un tren care sa plece din Gara Timisoara, pe 2 mai, pentru a transporta in Austria forta…

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, dar lucrarile de infrastructura continua. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat demararea lucrarilor la Autostrada Sibiu-Pitești. Este vorba despre lotul 1.

- „Pe transportul rutier, foarte multi ne-au intrebat de ce nu oprim transportul interjudetean, de ce nu suspendam transportul intrajudetean, transportul in regim de taxi sau transportul de inchiriere. Noi am spus foarte clar: restrictiile date prin Ordonanta Militara se refera clar la modul in care se…

- Aproximativ 1.500 de romani din strainatate au fost adusi in tara cu ajutorul zborurilor umanitare, pana in prezent, iar actiunile vor continua, mai ales ca foarte multe contracte sezoniere ale muncitorilor din agricultura se incheie, a declarat, duminica, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca a avut o discutie cu antreprenorii principalelor obiective de infrastructura rutiera si feroviara si le-a transmis ca sunt bani alocati pentru aceste proiecte in buget si nu exista nicio datorie catre acestia.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca sunt in Romania 39 de situri Natura 2000 de care trebuie tinut cont atunci cand se construiesc autostrazi, iar, daca autoritatile romane vor sa acceseze fonduri nerambursabile, trebuie sa respecte regulile europene in aceasta privinta. Bode spune ca,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca "posibili" parteneri care vor sa investeasca in proiecte mari de infrastructura in Romania s-au adresat ministerului spunand ca vor sa investeasca in constructia de autostrazi. Lucian Bode a catalogat, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, sustine ca "posibili" parteneri care vor sa investeasca in proiecte mari de infrastructura in Romania s-au adresat ministerului spunand ca vor sa investeasca in constructia de autostrazi. "Nu problema finantarii o avem, ci mai degraba capacitatea administrativa…