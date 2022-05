Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca cea mai importanta vulnerabilitate a MAI si a institutiilor subordonate ramane deficitul de resurse umane. „Ministerul Afacerilor Interne este o institutie fundamentala in arhitectura de securitate a statului roman, iar pe timp de pace este…

- Pentru a eficientiza modul de lucru al companiei, un software resurse umane este soluția pe care o ai la indemana. Totodata, cu un soft organigrama inclus in soluția de HR, realizezi structura... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cu un context pandemic mai relaxat și cu renunțarea la purtarea maștii in interior, managerii impreuna cu angajații lor decid acum in ce mod va arata reintoarcerea la birou pentru urmatoarele luni din 2022. Fie ca in continuare opteaza pentru un...

- Trendul ”marii demisii” se contureaza la nivel global. Va fi afectata și piața forței de munca din Romania sau suntem deja in acel punct? Raspunsuri de la specialiști s-au conturat in cadrul evenimentului HR 2.0., ”Preparing for the Future of Work” .

- Franta va oferi resurse financiare si umane pentru a sprijini investigatiile asupra masacrelor atribuite fortelor ruse din Ucraina, a anuntat marti seara Palatul Elysee dupa o conversatie telefonica intre presedintele Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP preluat…

- Inscrierile la clasa pregatitoare incep pe 11 aprilie 2022 și țin pana la data de 10 mai, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. In perioada menționata anterior, parinții vor completa cererea-tip, online sau la unitatea de invațamant la care solicita inscrierea copiilor. Cererea-tip apare,…

- Universitatea din Pitesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de execuție, vacante, de Referent de specialitate III S (2 posturi), din cadrul Centrului pentru Relații Internaționala – Biroul Erasmus+. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Mircea Simu, noul director al Uzinei Mecanice din Cugir: In trecut, a mai ocupat funcția de șef de resurse umane Mircea Simu, noul director al Uzinei Mecanice din Cugir: In trecut, a mai ocupat funcția de șef de resurse umane Prin decizia Consiliului de Administrație din 25 februarie, Uzina Mecanica…