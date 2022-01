Se vede ca ministrul de Interne are un șef de Cabinet care adora artele marțiale. Proaspatul chestor Mihaila avand astfel grija ca și Lucian Bode sa traiasca ”senzații tari” la varful Minsiterului Afacerilor Interne. Un minister greu incercat in ultima perioada, de nenumaratele scandaluri care au șifonat serios inclusiv imaginea fostului sindicalist Lucian Bode. ”Andrenalina” […] The post Bode adora sa iși bea cafeaua cu mascații! first appeared on Ziarul National .