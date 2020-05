Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan a verificat astazi, in primul rand, daca operatorul de transport al administrației locale targoviștene respecta noile reguli pentru transportul rutier de persoane, impuse potrivit Ordinului comun nr. 984/829/2020, al ministrului Transporturilor și al ministrului…

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca. „Pe…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat ca proiectul de lege adoptat de Guvern pentru reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, prevede obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloace…

- Purtarea maștii de protecție va fi obligatorie din 15 mai in spațiile publice inchise, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca, potrivit proiectului MAI privind masurile valabile odata cu intrarea in stare de alerta. Operatorii economici și instituțiile publice ce…

- Romanii vor fi obligați, dupa data de 15 mai, sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun, anunța Klaus Iohannis. Dupa aceeași data, oamenii nu mai trebuie sa declare cand și de ce ies din casa. Dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri,…

- Masca devine un accesoriu obligatoriu in spațiile publice inchise și in transportul in comun incepand cu 15 mai. Anunțul facut chiar astazi de șeful statului aduce insa și o veste buna: dupa aceasta data, autoritațile vor ridica parțial restricțiile de circulație,

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Timisoara a instituit obligativitatea purtarii de masti de protectie si manusi, in magazine, mijloacele de transport public si in spatiile publice administrative unde sunt relatii cu publicul.”Incepand cu data de 22 aprilie a.c. pe teritoriul administrativ…

- N.D. Persoanele care vor alege ca alternativa de deplasare in Ploiești mijloacele de transport in comun trebuie sa știe ca au intervenit modificari și in ceea ce privește modalitatea de procurare a biletelor necesare calatoriei. Astfel, incepand de astazi s-a luat decizia inchiderii activitații la toate…